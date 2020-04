Una settimana di “letture resistenti” per festeggiare il 25 aprile

Anche il Circolo Gagarin di Busto Arsizio non si dimentica di festeggiare la festa della liberazione. “Il 25 Aprile resta per il Circolo Gagarin la festa più bella di tutto l’anno -si legge in una mail-. Non possiamo passarla insieme, ma proprio per questo vogliamo condividere con voi qualcosa di diverso dal solito”.

Per questo motivo da “lunedì 20 aprile 2020 abbiamo iniziato a leggere, e condividere sui nostri canali social, le pagine che più amiamo tra quelle che hanno raccontato la Resistenza, e che per noi rappresentano davvero ciò che vogliamo dire quando diciamo Liberazione. Leggeremo ogni sera un libro diverso, fino al 25 aprile. Abbiamo iniziato con alcune pagine tratte da L’Agnese va a morire, di Renata Viganò, lette da Carolina”. Per vedere il video clicca qui.

“Quali saranno i prossimi libri che leggeremo? Quali sono i libri che secondo voi raccontano meglio la Liberazione? Vi aspettiamo ogni sera su Facebook e Instagram, fino al 25 aprile quando pubblicheremo tutti i contributi che arriveranno da soci e amici del Circolo”.

Nel frattempo il Gagarin continua la sua lotta per sopravvivere al Coronavirus. “Il Circolo è ormai chiuso dal 23 febbraio 2020, lo sappiamo. Le prime settimane sono state difficili, come per tanti di voi: incertezza e confusione hanno preso il sopravvento, lasciandoci incerti sul da farsi. La priorità nelle prime settimane è stata la tutela dei nostri lavoratori, poi abbiamo pensato a come mettere in sicurezza la struttura che tiene in piedi l’Associazione: il 9 aprile abbiamo lanciato una raccolta fondi per avere risorse fondamentali per garantire la riapertura quando sarà possibile. La raccolta terminerà venerdì 1 maggio”. Per tutte le info clicca sul link qui sotto