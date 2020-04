Si è spento Honorè Pitamitz, simbolo degli esuli dalmati

Si è spento martedì 14 aprile 2020 Honorè Pitamitz.

Esule zaratino, Pitamitz è stato uno dei capisaldi dell’associazione nazionale dei Dalmati italiani nel mondo, assessore del libero comune di Zara di cui è stato sindaco Ottavio Missoni, promotore della giornata del ricordo, cui ha potuto presenziare ed essere protagonista per anni.

Ma anche per lui è arrivato il momento, a 96 anni, di lasciare questa terra e raggiungere molti dei suoi importanti compagni di battaglie, come Ottavio Missoni e i Luxardo, che rifondarono da Zara in veneto la loro azienda di liquori.

Honorè Pitamitz abitava a Varese dal 1948 ed è stato un importante punto di riferimento per gli esuli giuliano dalmati della città e del paese, ma anche uno degli atleti della storica Pallacanestro Varese.

I suoi ricordi sono stati raccolti da Varesenews qualche anno fa, e resteranno per sempre nella rete.