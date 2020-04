Tenta il suicidio al ponte di Cairate, salvato dai Carabinieri

Nel tardo pomeriggio di ieri (martedì) i Carabinieri della compagnia di Busto Arsizio hanno sventato un tentativo di suicidio da parte di un uomo, un 50enne italiano.

Lo stesso, infatti, aveva manifestato l’intenzione di suicidarsi posizionandosi sul parapetto di delimitazione del viadotto del ponte di Cairate, luogo già teatro di molte tragedie simili, minacciando di lanciarsi nel vuoto.

I militari sono immediatamente intervenuti dalla stazione di Fagnano Olona e dal Nucleo operativo e radiomobile e hanno condotto una prolungata ed intensa attività di mediazione – anche mettendo in comunicazione telefonica lo stesso uomo con alcuni suoi familiari – fino a far desistere il soggetto dal proprio intento.

Le cause della sua disperazione, che lo stavano conducendo all’insano gesto, sono riconducibili a rilevanti problemi economici – in corso da molti anni ormai e non legati all’emergenza covid – le ragioni.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti, oltre al comandante della stazione di Fagnano Olona, anche il sindaco del comune di Cairate Paolo Mazzucchelli che , insieme ai servizi sociali , si è attivato per provare a trovare una soluzione alle difficoltà dell’uomo.