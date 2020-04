Un decesso per Covid19 a Caronno Varesino

«Questa sera non ho molte parole, purtroppo ho da poco ricevuto la notizia che uno dei nostri concittadini colpiti da questo maledetto Covid-19, è deceduto».

È con queste parole che il sindaco di Caronno Varesino Raffaella Galli ha dato la notizia di un decesso in paese dovuto al coronavirus.

«E’ un grande dolore. E’ davvero uno strazio per me parlare di questa cosa. Speravo in cuor mio, guarisse come è successo a tanti altri. Nonostante le nostre preghiere, se n’è andato. Purtroppo e’ davvero una cosa ingiusta. Per la nostra comunità, è un giorno di lutto. Un grandissimo abbraccio alla sua famiglia».

La persona mancata nella giornata di oggi, era uno dei 10 contagiati del paese di quasi 5 mila abitanti. Sempre lo stesso sindaco Galli qualche giorno fa aveva fatto il punto della situazione sui contagi.