Università digitale: all’Insubria l’85% della didattica è on line

Il rettore dell’Università dell’Insubria Angelo Tagliabue, e il direttore generale Marco Cavallotti scrivono agli studenti. Un lungo messaggio per spiegare come procede l’attività didattica dell’ateneo ma anche come si svolgeranno le sessioni d’esame:

«Cari studenti, cari colleghi, cari amministrativi e tecnici,

desideriamo ringraziare ognuno di voi per l’impegno che in questo lungo e complicato periodo ha permesso alla nostra comunità accademica di rimanere unita e vivace come sempre, nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus. Siamo rimasti a casa ma non ci siamo fermati neppure un istante, con il supporto prezioso dei nostri servizi informatici. L’85 per cento degli insegnamenti è attivo online, si sono laureati a distanza già 500 studenti, ogni giorno si registrano circa 9mila accessi sulle piattaforme della didattica e dal 16 aprile sarà possibile sostenere gli esami orali a distanza. Anche la macchina amministrativa funziona perfettamente, con l’82 per cento del personale che lavora in smart working. Inoltre proseguono molte attività di ricerca e nostri professori sono coinvolti in progetti speciali legati al Covid19. Ognuno di voi, ognuno di noi, con grande senso di responsabilità ha messo a disposizione dell’ateneo le sue risorse migliori per far fronte alle nuove modalità di vita accademica, senza perdere il desiderio di dialogo e confronto che ci caratterizza.

Ora, mentre tutti insieme attendiamo che si delinei la fase due di questa dura battaglia, dobbiamo cominciare a guardare avanti con fiducia e positività. L’università è il luogo dello studio, della ricerca e dell’innovazione e abbiamo il dovere, oggi più che mai, di dare il nostro contributo scientifico, medico e umanistico per costruire un futuro che possa essere sempre e comunque migliore. Il prossimo aggiornamento operativo arriverà intorno a Pasqua, in base alle decisioni del Governo e di Regione Lombardia. Auguriamo a tutti voi una pausa il più possibile serena in questi giorni difficili.

Il rettore Angelo Tagliabue

Il direttore generale Marco Cavallotti»