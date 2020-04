Viaggio del presidente Conte in Lombardia

«Arrivo oggi perché prima sarei stato d’intralcio».

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato con la mascherina in Prefettura a Milano, tappa iniziale della sua prima visita in Lombardia da quando è scoppiata l’emergenza coronavirus.

Conte ha incontrato il prefetto di Milano, Renato Saccone, il sindaco Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, e Carlo Bonomi, da poco nominato presidente di Confindustria. Al termine della riunione Conte si recherà a Bergamo e a Brescia.

«Non è questo il momento di mollare, questo governo – ha detto il premier – non cerca il consenso ma di fare cose giuste, anche se questo deve scontentare un gran numero cittadini».

«Abbiamo introdotto qualche allentamento ma è chiaro che non possiamo mollare in questa fase».

«Accogliamo con piacere la prima uscita pubblica qui in Lombardia del premier Conte, dopo questi mesi di lavoro. Un segnale importante essere qui in Lombardia, siamo la regione più colpita dall’emergenza e la più ferita per numero di morti e che ancora fa paura per il numero giornaliero dei contagiati. Le tappe di Conte sono Milano, Bergamo e Brescia per incontrare istituzioni, operatori sanitari e medici, capirà il grande lavoro che tutti i lombardi hanno saputo fare pur di combattere questa guerra. Conte approda nella regione che da anni traina l’Italia, ora dobbiamo solo continuare a progettare il futuro per il bene di tutti», ha affermato il consigliere regionale ed ex candidato alle regionali per il Movimento Cinquestelle Dario Violi.