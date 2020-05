Auto in fiamme nella notte in va Ferraris

Incendio autovettura nella notte di domenica, in Via Ferraris a Varese.

(foto d’archivio)

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con una squadra partita dal comando di via Legnani e ha raggiunto la zona di viale Ippodromo, dove ha provveduto a spegnere l’incendio.

L’intervento è stato l’ultimo di una certa entità a conclusione di un turno domenicale che ha visto i vigili del fuoco impegnati anche in alcuni interventi di soccorso, per incidenti stradali (come a Ferrera di Varese) o sui laghi.