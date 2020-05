Fuori strada, motociclista soccorsa a Ferrera

Una motociclista di 45 anni è rimasta ferita in un incidente stradale a Ferrera di Varese: non è in pericolo di vita.

La donna è finita fuori strada alle 19, in curva è uscita di strada e la moto si è infilata in un canale di scolo a fianco della ripida via che sale a Ferrera.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, oltre che i vigili del fuoco. I soccorritori hanno poi trasferito la donna in ospedale a Luino, mentre i pompieri hanno provveduto a recuperare la motocicletta dal fosso (foto d’archivio).

Complessivamente nella giornata di domenica si sono registrati una dozzina di interventi del 118 per incidenti con motociclisti e ciclisti, tra cui una caduta che ha coinvolto un giovanissimo centauro di 10 anni, al crossodromo del Ciglione a Cardano al Campo. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi.