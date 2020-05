Besozzo, motociclista cade e finisce sotto al guard rail

Incidente stradale attorno alle 11 di sabato quando un motociclista si è ferito cadendo in via Milano.

Sio tratta della strada non distante dalla grande rotatoria in direzione del fiume Bardello e di Gemonio.

Per cause ancora al vaglio dei soccorritori la persona ha perso il controllo del mezzo e dalle prime informazioni sembra sia finita sotto il guard rail in metallo.

Sul posto l’elisoccorso e i vigili del fuoco.

I mezzi sanitari stanno operando in codice rosso: oltre al velivolo anche un’ambulanza della croce rossa italiana del Medio Verbano.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Varese e della locale stazione.

Secondo le prime informazioni l’uomo, 55 anni ha subito un trauma cranico incosciente: è stato trasportato in elicottero a Varese.