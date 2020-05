Candido Quatrale, l’amore per Luino in 98 scatti

Le due rocce che si baciano.

Un volto fatto dal muschio che deve andare dal parrucchiere (nella foto sotto: chissà se si chiamerà Giovanni, come quello del Capo dello Stato?).

L’autoritratto col cappello da cowboy.

A tante, insolite prospettive ci ha abituati Candido Quatrale in questi anni “social“ dove le foto per molti sono compagnia, per altri uno sfogatoio dalla monotonia della vita e per altri ancora, come per Candido, un modo di essere.

Ma questa volta al centro dell’obiettivo, ci sarà la “sua“ Luino.

Candido, Avellinese di Lacedonia, lunense da 30 anni, pubblica il suo primo libro di foto. Ma non solo.

«Arrivato a Luino, tanti anni fa ho cominciato a scattare sul Lago Maggiore. Ho potuto ammirare e fotografare questi magnifici posti sia a livello del lago sia in cima a tutte le montagne che lo circondano durante bellissime escursioni in luoghi incantati».

E da qui arriva la passione per la fotografia nata, coltivata e vissuta da autodidatta: «Non ho fatto nessuna scuola. Vado ad occhio e istinto, e con un pò di fantasia».

Ma il pane dell’immagine si sposa bene nel piatto della parola.

Il libro offre così 98 foto a colori divise nelle 4 stagioni di Luino e dintorni, oltre a 10 poesie tradotte anche in tedesco, e una in dialetto ticinese-lombardo.