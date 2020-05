Cede all’improvviso e si schianta sulla piazza il re degli ippocastani di Porto Ceresio

Uno schianto improvviso, nessun segnale premonitore. Alle 8 di questa mattina il più grande degli ippocastani che ombreggiano la passeggiata a lago di Porto Ceresio, è crollato su piazza Bossi, il cuore del borgo sul lago.

Un crollo che poteva trasformarsi in tragedia: «Nessuno è rimasto ferito e non ci sono grandi danni, a parte alcune panchine rotte – dice il vicesindaco Marco Prestifilippo, subito accorso – Un signore era nelle vicinanze e si è preso un bello spavento, ma per fortuna ha solo assistito allo schianto,».

Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco.

Al di là del sollievo perché nessuno si è fatto male, la scomparsa del grande albero secolare ha suscitato grande tristezza tra gli abitanti di Porto Ceresio: «Era una presenza importante, quasi un simbolo della nostra piazza – aggiunge il vicesindaco – Mancherà a molti».