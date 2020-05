Il compleanno dell’ «Ernesta»

C’è chi dice di non averla mai vista commuoversi. E forse è anche vero. Ma oggi, giorno del suo settantesimo compleanno, l’Ernesta (per tutti gli azzatesi è “l’Ernesta”, con l’articolo davanti) non ce l’ha fatta e con un nodo in gola e gli occhi lucidi ha ringraziato tutti quelli che le hanno organizzato un piccola sorpresa, fuori dalla cartoleria dove ha trascorso gran parte di quei settant’anni.

La “storica” titolare della cartoleria di Azzate, la “Tibi”, è molto più di una edicolante: insieme a Carla sono capisaldi del paese. E così oggi una parte di questo affetto è stata restituita. Oggi gli amici più cari le hanno organizzato una sorpresa: nascosti dietro il campanile della piazza, sono usciti cantando “tanti auguri a te”, quindi le sono stati donati pensieri e poesie scritti da grandi e bambini di Azzate, e raccolti in un libro dalla Caritas. La neonata associazione In Valbossa ha regalato una tessera e un’orchidea, mentre la Pro Loco di Azzate l’ha designata socia onoraria.

Questo pomeriggio in piazza piccolo rinfresco davanti all’edicola. Tutti distanziati, ma non nel cuore.