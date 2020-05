Il Comune lancia un concorso a bambini e ragazzi: “RiscopriAmo”

Il Comune di Travedona Monate in collaborazione con iCare e Proloco Travedona Monate promuove il Concorso per bambini e ragazzi residenti a Travedona Monate: “RiscopriAmo”.

Come è cambiato il modo di trascorrere le giornate per i bambini e i ragazzi in questo periodo? Hanno, ad esempio, riscoperto (o scoperto) qualche vecchio gioco? Hanno desiderato rimanere in contatto con i loro amici attraverso modalità di comunicazione nuove? Hanno avuto più tempo per dedicarsi alla lettura? Come si sono reinventati le attività sportive e sociali? Hanno imparato a coltivare dei fiori? Hanno sperimentato nuove ricette in cucina?

Bambini e ragazzi vengono invitati a raccontare ciò che di positivo hanno scoperto e/o riscoperto in questo periodo di permanenza a casa attraverso un pensiero, un racconto, una poesia, una canzone, un disegno, un’animazione, un video, una app, un videogioco o qualsiasi altro prodotto, senza limiti alla fantasia e alla creatività.

In palio tablet, buoni amazon e un libro per tutti i partecipanti.

TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI: LUNEDI’ 8 GIUGNO 2020

