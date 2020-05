Controlli alla movida: tutto regolare sui laghi. O quasi

Lungolago di Luino, di Ponte Tresa e di Laveno Mombello osservati speciali in questi ultimi giorni della Fase 2. I carabinieri sono impegnati con diverse pattuglie nel lungo fine settimana che vede il ponte del 2 giugno.

Bar e ristoranti hanno adeguato le loro caratteristiche interne e hanno predisposto tutte quelle misure che il DPCM del Governo e l’ordinanza della Regione Lombardia hanno imposto proprio per consentire ai cittadini di poter fruire dei loro servizi in condizioni di massima sicurezza.

I controlli effettuati dai militari del nucleo Radiomobile di Luino, nei luoghi di maggior afflusso hanno permesso di verificare un sostanziale rispetto delle norme in generale, con qualche eccezione.

Sono stati controllati i bar di Ponte Tresa, di Laveno Mombello che si affacciano sul lungo lago, ma soprattutto quelli della città di Luino dove la presenza di avventori è certamente più significativa.

I carabinieri hanno sanzionato 2 giovani. Si tratta di un 20enne proveniente da Varese che si trovava in centro a Luino con amici privo di mascherina. Nonostante le raccomandazioni il giovane non si è voluto distanziato dal gruppo di cui faceva parte creando eccessivo assembramento motivo per cui è stato regolarmente sanzionato con un verbale di 280 €.

In un altro caso i carabinieri della stazione di Cuvio hanno contestato la violazione amministrativa del possesso di sostanze stupefacenti nei confronti di un 24enne milanese che, durante il controllo, è stato trovato in possesso di un grammo di hashish.