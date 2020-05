Dalla consulenza sulla fertilità ai primi mesi del bambino: l’ospedale è on line

“Percorso Nascita on line”, una nuova iniziativa che la Rete Integrata Materno-Infantile dell’ASST dei Sette Laghi, diretta dal Prof. Fabio Ghezzi, ha ideato per aiutare, supportare e accompagnare mamme e papà ad affrontare al meglio la nascita del proprio bimbo in sicurezza e serenità.

L’intento è quello di offrire alle donne e alle coppie informazioni specifiche, dalla consulenza preconcezionale ai primi mesi di vita del bambino.



In questo momento di emergenza COVID 19 si è sviluppata una nuova modalità operativa, si tratta di un lavoro in rete, frutto di collaborazione costanti tra i professionisti nelle diverse sedi territoriali e ospedaliere, che condividono obiettivi e percorsi.

Nella sezione Videogallery sono presenti video, realizzati dal personale dell’ASST Sette Laghi a tema, con l’obiettivo di rispondere alle più frequenti domande delle mamme in gravidanza come ad esempio quando andare in ospedale, cosa succede durante il travaglio, il parto, l’importanza dell’allattamento materno e il corpo che cambia in gravidanza e in ultimo il ritorno a casa col nuovo nato.

Ecco il link per accedere al PERCORSO NASCITA on line: https://www.asst-settelaghi.it/percorso-nascita