Elena Catelli ritira le dimissioni prima del Consiglio Comunale

Con un comunicato stampa congiunto, firmato dai segretari fagnanesi di Lega (Maria Paola Reguzzoni), Forza Italia (Giacomo Navarra) e Fratelli d’Italia (Fabio Pigni) ribadiscono il pieno sostegno al sindaco Maria Elena Catelli che questa sera arriverà in consiglio comunale annunciando il ritiro delle proprie dimissioni (peraltro mai formalizzate) che avevano aperto una crisi profonda nella maggioranza, da tempo lacerata da tensioni interne a soli 12 mesi dalla vittoria alle elezioni.

Risolutiva la riunione che si è svolta questa mattina (giovedì), il sindaco ha revocato le dimissioni nell’ottica della ripresa di un lavoro proficuo e collaborativo per il paese e per i cittadini in un momento di emergenza. Una ripartenza per cui tutta la giunta e i consiglieri di maggioranza si impegneranno da subito. Stasera alle 21, infatti, è convocato il consiglio comunale.

Tutte le rappresentanze politiche di maggioranza hanno, inoltre , condiviso una pluralità di obiettivi prioritari da raggiungere nel corso del corrente anno che deve vedere l’amministrazione in prima fila nella ripresa della fase 2 a fianco di operatori economici, commercianti, artigiani e famiglie con misure economiche ed iniziative immediate ed efficaci.

La composizione della nuova giunta

Vicesindaco con delega ai Servizi Sociali : Gabriele Moltrasi

Delega Llpp e Bilancio: Luigi Rosa

Delega alle Manutenzioni, ambiente e attività economiche : Fausto Bossi

Delega alle Politiche educative: Elena Corio

Delega allo Sport, eventi, giovani: Claudia Guaglianone

Saranno affidate, inoltre, deleghe a consiglieri per la gestione specifica della fase 2 e 3 del Covid.