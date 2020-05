Etica e sostenibilità, perché l’economia non potrà più essere come prima

Di non solo valore economico vivono le aziende. La maggiore sensibilità delle imprese ai temi della sostenibilità sta spostando interi asset strategici su valori come le relazioni, l’ambiente, la cultura e il rapporto col territorio. In quest’ottica si parla sempre più spesso di economia integrale, cioè di un’economia che tiene conto di tutti questi fattori in uno scenario che diventa sempre più complesso, a partire dalla misurazione delle performance.

L’etica e l’economia integrale stanno diventando nuovi modelli di riferimento per numerose aziende. Ma rimane una domanda fondamentale: come percorrere questa strada? La LIUC Business School ha dato una risposta istituendo un percorso di formazione dedicato proprio all’economia integrale. «L’impresa deve elaborare una strategia coerente con tutti i valori in gioco – dice Massimo Folador (nella foto), docente di Business ethics alla Liuc Business School -. Per anni abbiamo continuato a domandarci per cosa e come facciamo le cose. Ma la vera domanda e perché le facciamo e, ancora di più, per chi le facciamo». (Leggi l’intervista a Massimo Folador pubblicata da VareseFocus)

Martedì 19 maggio alle ore 18 al tema “Dai valori al valore, etica e sostenibilità in un mondo vulnerabile” Varesenews dedicherà una diretta sulla propria pagina Facebook a cui parteciperanno: Massimo Folador , docente della Liuc Business School , Alberto Bubbio, direttore del Centro su costi e performance aziendali della Liuc Business School, Marco Brusati e Pierdavide Montonati della Scuola di economia e management della Liuc – Università Cattaneo. Modera Michele Mancino vicedirettore di Varesenews.

