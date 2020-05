Facciamo chiarezza sull’Ecobonus, diretta Facebook di Confartigianato

Una svolta importante per il settore casa qual quale investire per dare ossigeno alle imprese, migliorare le performances ambientali degli edifici e dare valore al patrimonio immobiliare del territorio.

Il Decreto Rilancio ha dato il via libera al cosiddetto Ecobonus 110% che, per i lavori di efficientamento energetico effettuati tra il primo luglio e il 31 dicembre 2020, consentirà l’agevolazione fiscale su opere di isolamento termico di superfici opache verticali e orizzontali; impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda; impianti a pompa di calore; impianti ibridi o geotermici abbinati a impianti fotovoltaici; miglioramento di almeno 2 classi energetiche da dimostrare attraverso l’Ape; installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Ma chi potrà davvero beneficiare dell’ecobonus 110%? In cosa consistono precisamente lo sconto in fattura, la cessione del credito e la bancabilità? Di quali altre agevolazioni fiscali si potrà beneficiare nel caso di interventi diversi da quelli previsti dal decreto? A questi e ad altri interrogativi si cercherà di dare una risposta concreta venerdì 29 maggio dalle 12.15 in occasione dell’appuntamento settimanale con i “Dialoghi in Diretta”, il live streaming sulla pagina Facebook di Confartigianato Imprese Varese.

Tre gli esperti che si confronteranno sul tema: Fabrizio Ruspi, commercialista di Confartigianato Artser, Alessandro Palazzo, architetto con esperienza decennale nella riqualificazione di edifici e Luca Talamona, ingegnere esperto di tematiche ambientali. L’obiettivo dell’incontro online è quello di fornire tutti i chiarimenti possibili per sostenere un settore fondamentale per la provincia di Varese e non solo: quello delle costruzioni e degli impianti.

Per informazioni: https://www.facebook.com/events/278579876653736/