Fase due, le piste ciclopedonali della Valcuvia restano chiuse (per ora)

«Ci stiamo coordinando tra tutti noi sindaci per capire quando riaprire le piste ciclabili e cercheremo di farlo nel prossimo fine settimana».

Marco Castoldi è il presidente di Comunità Montana Valli del Verbano e spiega che i trentadue sindaci della valle si sono confrontati per gestire al meglio la Fase 2, piste ciclopedonali comprese. Al momento, i tratti che collegano Laveno Mombello a Cittiglio, Luino a Cuveglio e Cocquio a Gavirate sono chiusi: «È una fase in cui è necessaria prudenza ed anche per questo motivo le piste ciclopedonali al momento non sono state aperte, volevamo valutare il tipo di affluenza che potevano portare. Inoltre, è necessaria una pulizia dei tratti e verrà effettuata in questi giorni».

Castoldi spiega che la Comunità Montana Valli del Verbano non ha la competenza di emanare ordinanze come i comuni. In sostanza, ogni sindaco potrebbe aprire il tratto di sua competenza ma si rischierebbe di creare confusione: «Inoltre, vorremmo anche coordinarci con l’apertura delle altre piste ciclopedonali di competenza della Provincia».