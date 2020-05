“Fate acquisti nei negozi della vostra città”, l’appello di Ascom e Comune

Una campagna di comunicazione che invita a fare acquisti nei negozi della città è l’ennesima iniziativa a sostegno dei commercianti attivata in questi giorni dall’assessorato allo Sviluppo del territorio.

Oggi il lancio dell’iniziativa con la vicesindaco e assessore Manuela Maffioli e il presidente di Ascom Rudy Collini, che hanno presentato le locandine che saranno presto distribuite nei negozi: #ripartiAMOdaBUSTO, #compriamobustocco e #consumiamobustocco sono gli hashtag che accompagnano l’invito a sostenere i negozi della città, pesantemente colpiti dalle conseguenze del lockdown.

“Questa campagna mira a sensibilizzare i cittadini, affinché orientino la loro scelta di acquisto verso i negozi della nostra città – ha affermato Maffioli -. A Busto il commercio offre un’ampia scelta merceologica, grande varietà anche di prezzo, elevata qualità, cortesia e affidabilità. La tenuta anche sociale di una comunità dipende indissolubilmente da quella economica: per questo acquistare e consumare nei nostri negozi significa investire nel futuro della città, quindi di tutti noi. A maggior ragione dopo quello che abbiamo appena vissuto, Busto deve ripartire da se stessa”.

La presentazione si è svolta in piazza santa Maria, location scelta non solo perché cuore della città, ma anche perché un santuario stilizzato compare sulle locandine come simbolo della bustocchità.

“L’invito a consumare, a vivere il proprio territorio è più che mai importante oggi, non solo per supportare le attività commerciali, ma anche per ciò che rappresentano, e cioè famiglie, dipendenti, ricadute in termini di tassazione – ha aggiunto Collini -. Comprare a Busto significa anche supportare la filiera, molti negozi vendono infatti prodotti realizzati da imprese del territorio. Oggi più che mai dobbiamo unirci e fare di tutto per sostenere il nostro territorio, per il bene della nostra comunità”.

Le locandine sono scaricabili anche dal sito del comune.