Fratelli d’Italia, nasce il circolo Laveno-Valcuvia

Novità nel panorama politico dell’Alto Varesotto dove ha preso vita il nuovo circolo di Fratelli d’Italia Laveno-Valcuvia. La sezione avrà sede a Gemonio e andrà a “coprire” l’area territoriale che si estende tra il medio Verbano e, appunto, i paesi della Valcuvia con l’intento – spiegano i responsabili – di focalizzare l’attenzione su una serie di tematiche care a questa zona, a partire dal turismo e dal comparto agricolo.

Presidente del circolo sarà Daniele Bucciol, commerciante di Caravate cresciuto in Azione Giovani e da tempo attivo in Fratelli d’Italia; vicepresidente vicario è invece Dario Frattini, dirigente di lungo corso che rimane anche coordinatore dell’intero collegio per il partito di Giorgia Meloni.

Il nuovo presidio territoriale sarà inaugurato in via ufficiale quando diminuiranno le problematiche e le restrizioni in vigore a causa dell’emergenza sanitaria; il circolo ha comunque già iniziato i propri lavori sia per quanto riguarda i tesseramenti sia per l’attività politica. All’orizzonte inizia infatti a delinearsi una tornata amministrativa che in quella zona porterà al voto per le comunali sia i cittadini di Laveno Mombello sia quelli di Gemonio; al momento non si segnalano movimenti concreti a riguardo ma è chiaro che quello autunnale (sempre che non venga ulteriormente prorogato) sarà il primo appuntamento con le urne della nuova realtà.