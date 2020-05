Galli: «Così aiuteremo cittadini e commercianti ad uscire dalla crisi»

Un incontro per fare il punto della situazione a conclusione del periodo più difficile della pandemia. Lo ha organizzato il sindaco di Caronno Varesino Raffaella Galli invitando i capigruppo delle opposizioni Maria Rosa Broggini e Galileo Mongera. Tema: “Emergenza Covid19- interventi a supporto dei soggetti economici e persone fisiche in disagio sociale”.

Il vicesindaco Assessore al Bilancio, Fulvio Mantovan e il capogruppo di maggioranza Vittorio Ballerio hanno redatto il piano con cui l’amministrazione intende aiutare gli operatori economici del territorio.

«Il nostro è un piccolo paese, e gli ultimi tre mesi hanno visto riavvicinarsi molto i cittadini ai negozi di prossimità, mentre volontari e amministrazione hanno cercato di dare il massimo supporto a tutti in questa delicata fase. La situazione però avrà necessità di diversi mesi per tornare alla normalità, e immaginiamo che la ricaduta economica sui soggetti più fragili possa purtroppo perdurare -ha detto il sindaco -. L’amministrazione utilizzerà tutti gli strumenti normativi messi a disposizione dai recenti DPCM quali l‘utilizzo dell’avanzo disponibile di bilancio, la rinegoziazione dei mutui Cassa Depositi e Prestiti e le opportune variazioni di bilancio, per sostenere finanziariamente le iniziative di supporto condivise insieme. Nel dettaglio: verranno incrementati i fondi ai Servizi Sociali, nelle forme di sostegno agli affitti, utenze, e buoni sociali. Verranno inoltre prese tutte le misure per garantire l’abbattimento TARI e TOSAP ai soggetti economici che hanno dovuto sospendere l’attività durante il periodo del lockdown, e particolare attenzione verrà riservata alle Associazioni Sportive, la Scuola Materna, la Parrocchia ed il mondo della scuola, per affrontare insieme l’organizzazione dei Campi estivi ed il nuovo anno scolastico 2020/2021.

Come ulteriore segno di buona volontà i consiglieri hanno anche rinunciato alle indennità spettanti per l’anno 2020».

«L’invito ai cittadini è invece di continuare a frequentare gli esercizi commerciali del paese, donare il 5 per mille della propria imposta sul reddito irpef al Comune a sostegno delle attività sociali e partecipare alla raccolta fondi emergenza Covid-19 sul conto corrente solidale aperto recentemente.

Come scritto sulle finestre del nostro municipio da inizio emergenza, – ha concluso Raffaella Galli- insieme, andrà tutto bene»