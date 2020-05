A Gavirate contagi nella media, con un focolaio nella RSA

Sessantun contagi a Gavirate. I numeri diramanti quotidianamente in base ai report regionali fotografano una situazione che va, però, declinata con più precisione per avere il quadro della diffusione del virus nella comunità: « Dei 61 casi, 31 si riferiscono alla Fondazione Bernacchi dove si contano anche decessi 9 totali, di cui 5 per Covid e 4 per altre patologie. Tre ospiti sono attualmente ricoverati in ospedale – spiega il sindaco Silvana Alberio – Se consideriamo che almeno un terzo degli altri casi indicati è già guarito ed è tornato al lavoro, abbiamo una situazione ampiamente in linea con quella del territorio.

Detto questo, però, non voglio dire che abbiamo superato la fase critica, anzi. Proprio ora che si riprende, dobbiamo osservare con maggior attenzione le regole di sicurezza, indossando guanti e mascherine e tenendo le distanze. Dobbiamo affrontare un periodo cruciale: se i contagi dovessero risalire occorrerebbe chiudere di nuovo tutto. Stiamo attenti e osserviamo le regole».

Nella casa di riposo, intanto, continua il lavoro di assistenza degli ospiti con l’isolamento dei casi positivi. Da lunedì verrà effettuato un secondo giro di tamponi, prima i positivi e poi i negativi. Si stanno anche completando le attività di sanificazione dei piani che sono liberi da casi positivi.