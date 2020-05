“Grazie ai vigili del fuoco che hanno soccorso mio padre”

“Buongiorno sono Marica Casagrande e ieri sera vi ho chiamato perché mio padre Guglielmo 87 anni stava male aveva lasciato le chiavi nella toppa non si riusciva ad entrare in casa: siete intervenuti in un modo veloce professionale, perfetto direi”.

Comincia così la lettera inviata da una nostra lettrice, nome noto di Azzate perché è la bibliotecaria del paese, ai vigili del fuoco di Varese. Li ha voluti ringraziare dopo che, sabato 23 maggio, sono intervenuti per aprire la porta di casa dove vive il padre di Marica, al secondo piano di una palazzina.

“Stavamo aspettando mio papà per la sua festa di compleanno: ieri ha compiuto 87 anni – racconta Marica – Abbiamo preparato i palloncini, la torta ma quando abbiamo visto che non arrivava, lo abbiamo chiamato. Ci eravamo sentiti al mattino e quindi ci è sembrato strano non rispondesse. Ci siamo precipitati a casa sua: si era sentito male ma aveva lasciato la chiave nella toppa, così ho pensato di chiamare i vigili del fuoco. In quindici minuti sono arrivati: sono stati efficienti, cortesi”.

“Li voglio ringraziare per la prontezza e la professionalità, in particolare il caposquadra responsabile dell’operazione per il suo modo di agire quasi empatico con tutti i presenti, nonostante tutta la confusione. Mio padre ora sta meglio, e lo devo soprattutto alla velocità con cui hanno permesso ai medici di intervenire.

Un grazie quindi dalla nostra famiglia che in generale da sempre stima il vostro operato”