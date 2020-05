Inarzo, Oasi protetta… anche dal Covid

La protezione civile di Inarzo, guidata dal suo responsabile Luca Maggi, ha predisposto all’ingresso della Palude Brabbia un controllo tramite thermo scanner per misurare la temperatura corporea a tutti coloro che durante il weekend decideranno di passare qualche ora tra le meraviglie dell’Oasi.

L’amministrazione comunale segnala inoltre che da martedì 5 è stato riaperto il cimitero con obbligo di mascherina e guanti. Rimangono chiusi fino a nuova comunicazione i parchi pubblici in presenza di giochi per bambini.

Il sindaco Fabrizio Montonati fa appello a tutti i cittadini affinché mantengano come avvenuto finora un atteggiamento responsabile.