Il “Kasaoke” di Ariele Frizzante, il divertimento è da casa

Appuntamento sul web per cantare insieme e trascorrere un’ora di divertimento. Durante il lockdown sono nate le iniziative più fantasiose, ma questa ha qualcosa di molto originale.

Si chiama “Kasaoke” ed è stata creata da Ariele Frizzante, dj del Varesotto che ha deciso di portare su Zoom quello che potremmo definire un “Karaoke 2.0”. Collegandosi alla piattaforma infatti, si accede ad una vera festa dove si canta ma ci sono anche ospiti speciali, si brinda tutti insieme, si balla e si chiacchiera. Un mix tra un vero e proprio show e una trasmissione radiofonica e con la partecipazione del pubblico.

Ogni sabato sera infatti, i partecipanti possono ritrovare l’atmosfera che prima del lockdown vivevano nei locali, quando Ariele Frizzante portava il “Karaoke Collettivo” tra Madama Hostel di Milano, Base Milano, Twiggy Varese o festival come il MiAmi Festival, ad esempio.

Una buona occasione insomma, per trascorrere il sabato sera in compagnia (o partecipare a feste di compleanno e altro), anche in questo momento. Inoltre, il dress code per partecipare al Kasaoke è sempre diverso e la playlist è scelta dai partecipanti. Durante l’ora di intrattenimento potete “incontrare” anche ospiti speciali come il gruppo di spogliarellisti “Belli e impossibili” o cantanti come Auroro Borealo, ballerine, artisti circensi e mangiafuoco.

Il prossimo appuntamento è per sabato alle 21, l’ingresso è omaggio e per avere “il biglietto”è possibile contattare Ariele Frizzante su https://www.facebook.com/arielefrizzante/ o su https://www.instagram.com/arielefrizzante/.

BIO BREVE

Ariele Frizzante è un conduttore radiofonico, dj, cantante, creatore di contenuti avanguardista, agitatore di Karaoke, produttore del Barattolo d’ammore. Cantante e chitarrista della band punk rock varesotta P.A.Y. fin dalla sua costituzione nel 1996 come Mr. Grankio. Nel 1996 inizia la carriera radiofonica su Radio Lupo Solitario. Nel 2001 passa a Radio RockFM dove conduce anche il programma radiofonico “Pane Burro e Rock’n’Roll con il frontman e cantante degli Skiantos Roberto "Freak" Antoni. Nel 2009 lavora per Lifegate per il programma Passengers nel quale gira per Milano e dintorni con un Ecobus. Nel 2016 lavora per Radio We dove conduce il programma “Sbam”. Ariele Frizzante è anche youtuber e creatore di contenuti.