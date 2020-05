La comunità pastorale don Gnocchi cerca volontari per le messe

Mancano pochi giorni al ritorno dei fedeli alla partecipazione alle messe: l’accordo tra Governo e Cei lo rende possibile a partire da lunedì 18 maggio.

«Le nostre parrocchie possono riprendere finalmente le celebrazioni con la partecipazione del popolo, di cui abbiamo sentito tutti la mancanza – commenta don Marco Casale – Abbiamo già iniziato a celebrare i funerali, per non far mancare il conforto della fede a chi accompagna i propri cari nell’ultimo saluto, e inoltre noi sacerdoti rimaniamo disponibili per le confessioni, basta chiamarci per un appuntamento».

La comunità si è già preparata, attrezzando per le funzioni due chiese – quella di san Carlo a Bizzozero e quella di sant’Ambrogio a Giubiano – Ma questa apertura porta con sè nuove difficoltà e nuovo bisogno di aiuto e condivisione: «C’è un grande bisogno dell’aiuto di volontari per gestire in sicurezza le messe festive seguendo le attuali normative vigenti – spiega il parroco do della comunità pastorale don Carlo Gnocchi Abbiamo bisogno di collaboratori nella gestione dei flussi dei fedeli (prima, durante, dopo Ia funzione) e aiutino nella sanificazione, degli spazi comuni al termine della celebrazione»

L’accordo Cei prevede infatti diverse prescrizioni comuni anche agli altri luoghi aperti al pubblico, che richiedono la presenza di persone dedicate. Chi volesse darsi disponibile per la sua comunità, può farsi avanti con il referente Giuseppe Festa (+39 334 161 9064)