La mamma è amore, gioco e avventura da leggere insieme

Buongiorno bambini! Questa è la settimana della festa della mamma! Prendiamo un bel foglio, tante matite colorate e facciamo un bel disegno per la nostra mamma. Poi scegliamo un libro?

Questi sono quelli che ho scelto io per voi…



Si salvi chi può

“Si salvi chi può” di Svjetlan Junakovic è una storia avventurosa: il piccolo Piero deve fare un bagnetto!

Non è certo facile, visto che deve condurre una nave tutto da solo tra le tempeste e i pirati! La sua mamma gioca con lui e il momento del bagno diventa un momento per stare insieme e ridere a crepapelle.

Meno male che esistono i bambini, per far giocare le mamme e meno male che esistono le mamme, per coccolare i bambini!

“Si salvi chi può”

di Svetlan Junakovic

Bohem Press Italia – € 13,50

Noi due

Per il prossimo libro, care mamme, preparate i fazzoletti perché la storia che leggerete insieme al vostro piccolo è emozionante a ogni parola.

Una piccola lontrina guarda il sole che sorge, le nuvole che corrono, gioca e ride nell’acqua. Una giornata speciale, proprio perché in compagnia della sua mamma lontra. “Ma il momento più bello di questo grande amore è quello di noi due, insieme, cuore a cuore”.

“Noi due” di Emma Dodd fa parte di una serie di albi da collezionare, tutti improntati sul rapporto mamma-bimbo che vi consiglio davvero di leggere.

“Noi due”

di Emma Dodd

L’Ippocampo editore – € 9,90

Da mamma a mamma

E per noi mamme? I libri delle mamme più simpatiche del web, naturalmente.