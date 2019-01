“Mamme coraggiose per figli ribelli” in biblioteca

Una mamma ironica, determinata, impegnatissima. È Giada Sundas, autrice del libro “Mamme coraggiose per figli ribelli” ospite venerdì 18 gennaio alle ore 18 della Biblioteca civica di Angera per il terzo appuntamento della rassegna “Di libro in libro – I venerdì d’autore”.

L’autrice, giovane e molto attiva sui social, ha fatto dell’autoironia e del suo modo di essere “madre imperfetta ma imperterrita”, una bandiera capace di unire esperienze per sdrammatizzare e rilanciare il comune ruolo di madre con rinnovata energia.

Nata sul margine friulano ma trapiantata tra le risaie vercellesi “condivide la vita con un croato di un metro e novanta con il quale ha donato al mondo la continuità dei suoi geni: Mya – si legge nella scanzonata presentazione dell’incontro – Nella vita fa tante cose, tutte male, la madre soprattutto. La sua passione sono le parole, la magia dovuta all’incastro delle lettere che strutturano la poesia. Legge cinque ore al giorno, scrive sei, dorme tre e nel tempo che avanza scongela Cordon Bleu al microonde. Il suo sogno è vivere di scrittura, ma anche essere magra non le dispiacerebbe.”

Giada quindi è mamma di Mya, una vivace bambina di tre anni. Da quando l’ha abbracciata per la prima volta la sua vita si è trasformata in un’altalena di momenti indimenticabili e di crisi impreviste cui nessun manuale del genitore poteva prepararla. “E se superato il primo anno si crede che il peggio sia passato – avvisa – ci si sbaglia di grosso!”

L’ingresso è libero e gratuito.

La Biblioteca civica si trova in in via dei Mille 5.

Per informazioni scrivere a biblioteca@comune.angera.it oppure telefonare allo 0331 932006.