La mototerapia torna a Busto Arsizio nel weekend

Sabato 30 e domenica 31 Maggio la Mototerapia di Vanni Oddera, Campione mondiale di motocross free style, torna a Busto Arsizio e per questo week end saranno circa 60 i Ragazzi coinvolti nell’iniziativa. Un’enorme operazione preparata nei più minuziosi particolari dal Team di Mai Paura con appuntamenti distanziati e protocolli di sicurezza, appositamente studiati per poter soddisfare il piacere e l’emozione del “vento in faccia” dei piccoli pazienti oncologici o diversamente abili che si sono accreditati al percorso terapeutico.

Per dare modo a più partecipanti di godere dell’alto tasso di adrenalina tipico della Mototerapia di Vanni, Mai Paura sarà ospitata nel parco della storica Azienda tessile bustocca Antonio Aspesi srl preparata ad hoc per l’occasione. La Presidente di Mai Paura Onlus, Dottoressa Emanuela Bossi, lancia l’appuntamento rigorosamente on line per il pubblico sui canali social.

Sarà un’occasione di condivisione che permetterà di donare allegria e spensieratezza ai partecipanti e alle loro famiglie. Per l’iniziativa, oltre alla famiglia Belloli che ha messo a disposizione i propri spazi aziendali, si sono attivati per fornire gratuitamente il pranzo ai partecipanti anche le Aziende di Busto Arsizio Colombo Caffè e Ortofrutta Azzimonti.

L’evento sarà trasmesso in 4 appuntamenti in diretta Facebook dalla pagina di Mai Paura Onlus che potete raggiungere seguendo questo link.