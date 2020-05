La prefettura:”Bravi Varesini, ma attenti al ponte di san Vittore”. Si intensificano i controlli

In questi primi giorni di fase 2, anche a Varese sono in molti ad aver ripreso a muoversi con mezzi pubblici e privati.

«I Varesini stanno affrontando con lo spirito giusto questa nuova fase dell’emergenza sanitaria e dimostrano di essere in grado di adeguare facilmente il proprio stile di vita ai nuovi comportamenti, necessari per tutelare la salute personale e collettiva – commenta la prefettura, per voce del viceprefetto Garra – A Varese, il prossimo fine settimana, con il ponte di venerdì 8 maggio in occasione della Festa del Santo Patrono, sarà un importante momento di verifica di questa capacità, soprattutto qualora dovesse essere confermato il previsto rialzo delle temperature, che potrebbe costituire uno stimolo ad uscire di casa».

Il ponte di San Vittore si rivelerà un importante test per mettere alla prova ‘attenzione alle regole dei cittadini, seguito con attenzione: «Le Autorità di sicurezza raccomandano alla Comunità varesina di continuare ad aderire quanto più possibile alla linea di rigore finora osservata, evitando qualsiasi assembramento o affollamento, soprattutto nelle tradizionali mete di escursioni e gite del fine settimana».

Per questo: «Nelle giornate di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 sono già programmati servizi di monitoraggio da parte delle Forze dell’Ordine in tutto il centro cittadino e lungo le principali vie di accesso; in particolare, saranno attestati presìdi al Sacro Monte, alla Schiranna e nelle altre località turistiche della provincia, per verificare che le attività fisiche e sportive, oggi consentite dalle recenti disposizioni governative, siano svolte senza mettere a repentaglio la sicurezza sanitaria».