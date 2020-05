L’abbattimento del ponte di via Giordani in 3 minuti

Come si abbatte un ponte in maniera “chirurgica”? La risposta ve la possono dare gli operai che alle prime luci di sabato 16 maggio hanno iniziato a demolire il ponte di via Giordani a Varese.

Il vecchio ponte è stato infatti rimosso facendo molta attenzione per non danneggiare i binari dove dalle 5 di lunedì 18 maggio i treni torneranno a circolare normalmente. Un’operazione lunga e complessa che voi potete rivedere in soli 3 minuti grazie a questo timelapse.

Il cantiere ha ripreso la propria attività il 28 aprile, dopo un’interruzione causata prima dalla necessità di risolvere le interferenze con i sottoservizi e poi dall’emergenza Covid-19. A seguito della demolizione del vecchio ponte, i lavori proseguiranno nei prossimi mesi, nelle modalità consentite dalla normativa e con tutte le misure di sicurezza necessarie.

L’ultimazione dei lavori – a meno di ulteriori complicazioni causate dall’emergenza Covid-19 – è prevista entro settembre.