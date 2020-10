Ponte di Via Giordani: slitta al 21 ottobre il termine ultimo

Ferrovie Nord, in una nota, comunica che l’apertura del nuovo ponte di via Giordani a Varese è programmata, salvo ulteriori imprevisti, nel periodo compreso tra il 17 e il 21 ottobre e non tra il 7 e l’11 come avevano precedentemente comunicato.

Il collaudo definito dell’impalcato sarà nella notte tra l’8 e il 9 ottobre, come già in precedenza stabilito.

«La causa dello slittamento, non imputabile a Ferrovienord – precisa la nota -È il protrarsi delle operazioni di spostamento dei sottoservizi (acqua, gas, fibra ottica, bassa e media tensione), a cura delle aziende titolari dei servizi stessi, dalla posizione provvisoria attuale al nuovo impalcato».