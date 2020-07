Posato il primo basamento del nuovo ponte di via Giordani a Varese

Entrano nel vivo le operazioni di costruzione del nuovo ponte in via Giordani a Varese. Stanno per essere ultimati i lavori per la posa del primo plinto di appoggio della nuova volta. Ottanta i metri cubi di calcestruzzo utilizzati per dar vita alla struttura, posta sulla spalla di monte dell’area. L’ultimazione delle procedure è prevista nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 luglio.

La posa del ponte dovrebbe invece avvenire il prossimo weekend. I lavori dunque procedono come previsto, dopo la chiusura per l’emergenza sanitaria, e la strada dovrebbe tornare percorribile a settembre.