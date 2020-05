Lago Maggiore: spiagge accessibili per passeggiate ma niente assembramenti

Si può fare il bagno? Si può sostare in spiaggia? Con l’inizio della Fase 2 e le giornate di sole in molti si chiedono cosa è consentito fare e cosa non è consentito fare sulle rive del Lago Maggiore. I sindaci della Sponda Magra si stanno per lo più attenendo alle normative dettate dall’ultimo DPCM (quello del 26 aprile) che sarà in vigore fino al 17 maggio. In sostanza, nel periodo definito “Fase 2” in Regione Lombardia è, “è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto”.

È quindi possibile fare una passeggiata in spiaggia o sul lungolago ed è consentito fare il bagno per attività motoria. Non è possibile però creare assembramento e sostare in spiaggia, come spiegano la maggior parte dei sindaci. In sostanza, si richiede ancora prudenza e responsabilità a tutti i cittadini, con spostamenti limitati alle necessità indicate dal Decreto Ministeriale, e sempre nel rispetto del distanziamento sociale.

I comuni della Sponda Magra dunque, si stanno per lo più attenendo a queste normative. L’unico a fare eccezione è il comune di Leggiuno dove il sindaco Giovanni Parmigiani ha disposto la chiusura delle spiagge sul suo territorio. «Abbiamo preso questa decisione – spiega – perché non abbiamo abbastanza mezzi e personale per garantire il rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento necessarie a prevenire ulteriori contagi. Inoltre, nelle spiagge si trovano anche i parchi giochi, dove è ancora più difficile controllare che i bambini rispettino le misure di sicurezza».

Fabio Passera, sindaco di Maccagno e presidente dell’Autorità di Bacino Lacuale spiega invece: «Credo che in questa fase sia importante usare il buon senso. Come sindaco e come Presidente ho deciso di attenermi a quanto indicato dal Governo. Chiediamo a tutti i cittadini di essere responsabili e di vietare gli assembramenti e rispettare le normative. Le spiagge di Maccagno sono aperte ed è consentito fare attività motoria e passeggiate».

Indicazioni che arrivano dalla maggior parte dei sindaci della Sponda Magra, seppur con qualche specifica in più. Il sindaco di Laveno Mombello, Ercole Ielmini spiega infatti: «L’accesso al lago è garantito, ma non ci si può fermare a prendere il sole». Accesso consentito anche alle spiagge di Castelveccana e Porto Valtravaglia dove il sindaco Ermes Colombaroli sottolinea: «Evitare in ogni modo assembramenti, serve responsabilità».

Aperte da lunedì 4 anche le spiagge di Monvalle. «In questa nuova fase – ha commentato però il sindaco Flavio Oregioni – non può e non deve venire meno il senso di responsabilità che ci ha accompagnato sino ad oggi. È quindi fondamentale continuare con responsabilità e determinazione, conservando le regole di comportamento indispensabili alla protezione di se stessi e di chi ci sta accanto». Lo stesso vale per Brebbia.

A Ranco il sindaco Cerutti afferma: «Le spiagge sono accessibili e ci si può andare per una passeggiata o attività motoria e nel rispetto delle normative di sicurezza. La situazione è comunque in divenire ed è possibile che nelle prossime settimane ci siano novità specifiche sulla questione».

A Luino la spiaggia delle Fontanelle rimane per il momento chiusa per lavori, come conferma il vice sindaco Alessandro Casali e il resto della città non ha arenili accessibili salvo il piccolo tratto di Colmegna. A Tronzano Lago Maggiore è attesa una decisione a giorni sulla possibilità o meno di raggiungere i lidi mentre a Germignaga l’accesso alle spiagge per ora non è stato regolamentato.

SI PUO’ NAVIGARE?

Si può navigare in solitaria ed è possibile muoversi all’interno della Regione per effettuare lavori di riparazione e manutenzione alle barche.

SI PUO’ PESCARE?

Sì, è consentita la pratica della pesca sportiva ed amatoriale esercitata individualmente nel rispetto della misura del distanziamento interpersonale, con possibilità di spostamento in ambito regionale.