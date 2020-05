Liquidi per sigarette elettroniche

Nel mondo del web nel corso degli ultimi anni sono nati numerosi shop online che vendono liquidi per sigaretta elettronica e altri accessori utili per gli svapatori, come scegliere e selezionare questi liquidi? Ne abbiamo parlato con Arcangelo Bove di SvapoWeb,che con oltre 100 negozi in franchising e lo store online svapoweb.it, può essere annoverato come uno dei più grandi imprenditori in ambito svapo.

I liquidi delle sigarette elettroniche offrono numerosi vantaggi, a cominciare dalla flessibilità: ogni svapatore, infatti, ha l’opportunità di scegliere il liquido che vuole in base al suo gusto, come preferisce.

Perché fumare le sigarette elettroniche con i liquidi aromatizzati

Nei liquidi aromatizzati delle sigarette elettroniche, la percentuale di contenuto di ciascun ingrediente cambia a seconda dell’effetto che si desidera quando si aspira. In un liquido in cui la percentuale di glicerina è più alta rispetto alla norma, per esempio, il vapore che viene rilasciato è più corposo e si caratterizza per una densità maggiore, inoltre avremo a che fare con un liquido che denota una maggiore intensità aromatica. Proprio l’aroma è una delle peculiarità distintive che differenziano le e-cig rispetto alle sigarette classiche.

Gli aromi delle sigarette elettroniche

In una sigaretta tradizionale, il solo aroma a disposizione non può che essere quello del tabacco, che comporta un inevitabile retrogusto di fumo. Diverso è il discorso per una sigaretta elettronica, che offre l’opportunità di gustare un vasto assortimento di aromi, i quali possono anche essere miscelati gli uni con gli altri in modo da dare vita a combinazioni speciali. Come si può intuire, insomma, il vapore di una sigaretta elettronica è decisamente più gradevole, e al tempo stesso meno dannoso, rispetto al fumo di una sigaretta normale. In vendita si possono trovare numerosi liquidi pronti per essere utilizzati, con un dosaggio di nicotina variabile o addirittura nullo. Si tratta di prodotti che stanno conoscendo una crescita costante, grazie a cui sono sorti business paralleli alla commercializzazione degli strumenti elettronici.

Addio alle sigarette normali

Gli e-liquidi sono costituiti da pochi ingredienti, semplici e al 100% naturali. Quando si fuma una sigaretta normale, la situazione è molto diversa: la carta e il tabacco che vengono bruciati, infatti, sprigionano una decina di veleni pericolosi per la salute umana, in quanto cancerogeni. Questo non si verifica con le sigarette elettroniche, che neutralizzano tutti gli effetti dannosi causati dall’aspirazione del fumo. Le sostanze presenti all’interno dei liquidi per le sigarette elettroniche che garantiscono il loro funzionamento sono piuttosto semplici da reperire, visto che in genere vengono impiegate anche per altri utilizzi. Questa è la dimostrazione di come i liquidi non siano tossici, a differenza del tabacco bruciato. Il glicerolo vegetale, il glicole propilenico e gli aromi sono i tre elementi di base dei liquidi; invece la nicotina può esserci o non esserci, a seconda dei prodotti. Il dosaggio può essere variato in modo che un eventuale fumatore che abbia intenzione di smettere possa beneficiare di una graduale riduzione.

Come è fatta una sigaretta elettronica

Sono quattro le parti fondamentali di una sigaretta elettronica: la batteria a ioni di litio, la cartuccia per il liquido, il beccuccio e la resistenza con atomizzatore. Sarebbe sbagliato, tuttavia, definire le e-cig come delle versioni elettroniche delle normali sigarette. In questo caso, infatti, non c’è alcun processo di combustione, e il liquido aromatizzato prende il posto del tabacco. Per quel che riguarda le modalità di funzionamento, una volta che il liquido è stato introdotto e la sigaretta è stata composta, la resistenza atomizzatore viene messa in funzione dalla batteria. Con l’aumento della temperatura, il liquido che è presente all’interno della cartuccia viene espulso sotto forma di vapore.