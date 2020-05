L’Ufficio Anagrafe riapre dal 18 maggio

Riaprono, da lunedì 18 maggio, diversi uffici di Palazzo Estense. In queste settimane l’attività è stata garantita in smart working; ora il ritorno in sede, con tutti gli accorgimenti necessari per affrontare la “fase 2” nel contrasto alla pandemia da coronavirus.

Uffici Anagrafe e Stato Civile

Da lunedì 18 maggio e sino al 13 giugno gli Uffici Anagrafe e Stato Civile di Palazzo Estense osserveranno i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì a venerdì, mattino dalle 8.00 alle 11.45, pomeriggio dalle 13.45 alle 17.30; sabato dalle 8.00 alle 11.45.

Per le denunce di nascita non è necessario prendere appuntamento, basterà presentarsi nei giorni e negli orari indicati.

Per i servizi di cambi residenza e cambi via è invece necessario chiamare i seguenti numeri 0332 255220 o 0332 255439 (dal lunedì a venerdì, mattino dalle 8.00 alle 11.45, pomeriggio dalle 13.45 alle 17.30; sabato dalle 8.00 alle 11.45). In ogni caso è privilegiata la trasmissione di pratiche via fax a questo numero (0332 255227), tramite e-mail (demografici@comune.varese.it) o utilizzando la posta elettronica certificata (demografici@comune.varese.legalmail.it).

Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito comunale cliccando qui (http.//www.comune.varese.it/residenza-e-cambi-via-varese) per residenza e cambi di via e qui (http.//www.comune.varese.it/iscrizione-anagrafica-cittadini-comunitari) per l’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari.

Per tutti gli altri servizi continuerà ad essere necessario fissare un appuntamento (sempre dal lunedì a venerdì, mattino dalle 8.00 alle 11.45, pomeriggio dalle 13.45 alle 17.30; sabato dalle 8.00 alle 11.45) contattando gli uffici ai numeri 0332 255217 – 0332 255219 – 0332 255225 – 0332 255272. Preferibilmente:

0332 255217 per rilascio CIE; 0332 255225 per certificati/dichiarazioni sostitutive di notorietà/ritiro atti giudiziari; 0332 255219 per pubblicazioni di matrimonio/matrimoni/unioni civili/separazioni e divorzi; 0332 255272 per carta sconto benzina /PIN PUK Carta Nazionale Servizi.

Varese si muove

Lo Sportello Varese si muove osserverà i seguenti orari di apertura: lunedì dalle 8.00 alle 11.45 e dalle 13.45 alle 17.30; martedì dalle 8.00 alle 11.45; mercoledì dalle 8.00 alle 11.45 e dalle 13.45 alle 17.30, giovedì dalle 8.00 alle 11.45; venerdì dalle 8.00 alle 11.45 e dalle 13.45 alle 17.30; sabato dalle 8.00 alle 11.45.

Ufficio elettorale

Per i servizi elettorali è possibile telefonare al numero 0332 255368 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.15.