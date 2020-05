Monti: “Abbiamo evitato una Caporetto sanitaria”

« Abbiamo evitato una Caporetto sanitaria».

Il Presidente della Commissione sanità di Regione Lombardia Emanuele Monti replica alle accuse dell’opposizione: « Accusare Regione Lombardia anche di fronte a dati in netto miglioramento supera il limite della decenza, il PD da due mesi a questa parte non trova argomenti diversi per nascondere la totale mancanza del Governo nella gestione dell’emergenza sanitaria».

Monti aggiunge: « Siamo la Regione con il maggior numero di tamponi eseguiti , 60 mila più del Veneto quasi il triplo della Rossa Emilia, nonostante l’incapacità su stessa ammissione del commissario Arcuri nel rifornimento di reagenti da parte dello Stato. Dichiarare, come fa Pizzul, che Regione Lombardia si è limitata ad aspettare che l’ondata passasse è vergognoso. È evidente che la strategia del Pd sia quella di attaccare la Lombardia per nascondere i mancati aiuti del Governo. Il loro Governo non c’era durante l’emergenza, il loro premier è venuto in Lombardia dopo quasi due mesi dall’inizio di tutto, cosa mai vista da parte di un primo ministro di uno Stato occidentale… ed ora non ci fanno arrivare aiuti economici per la ripartenza. Noi lombardi abbiamo lottato in prima linea, mentre il Governo se ne stava tranquillo e beato lontano dal fronte».