Nuova riunione per il progetto dello Studentato a Biumo

Nuova tappa per il progetto dello studentato diffuso a Biumo Inferiore. Nel pomeriggio di oggi i vertici di Palazzo Estense e quelli dell’Università dell’Insubria protagonisti di un confronto in videoconferenza.

«Nei prossimi giorni – afferma il sindaco Davide Galimberti – costituiremo un tavolo tecnico che gestisca direttamente lo sviluppo del progetto. Sin da quando abbiamo ricevuto i finanziamenti del Comitato interministeriale per la programmazione ci eravamo impegnati ad avviare subito la macchina organizzativa. Oggi abbiamo fatto un altro passo e, in pieno accordo con l’Università, procediamo insieme verso il futuro di Biumo e di tutta Varese».

«Sostenere il diritto allo studio di tutti, anche di chi non avrebbe i mezzi per farlo, e favorire la residenzialità degli studenti sono due voci importantissime dello statuto dell’Università dell’Insubria». Questo il commento del rettore Angelo Tagliabue. «Portare avanti i progetti con rapidità – le sue parole – è uno dei miei doveri di rettore. In questo la collaborazione con il Comune di Varese è quanto mai proficua: anche oggi una riunione a distanza per andare avanti e realizzare insieme il sogno di una città sempre più universitaria».