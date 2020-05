Nuovi attrezzi per grandi e bambini nel parco pubblico

Sorpresa per grandi e bambini a Cocquio Trevisago che alla riapertura dei parchi pubblici (ancora chiusi con ordinanza del 2 aprile) troveranno nuovi giochi. La decisione dell’amministrazione comunale è stata rivolta ad arricchire l’area con nuovi attrezzi utili anche a chi desidera fare sport all’aperto per consentire a chiunque di vivere il parco non distante dalla stazione.

«Sin dall’inizio del nostro mandato, abbiamo vissuto la riqualificazione del parco comunale di via Marconi come una priorità, per farlo “rivivere” e sottrarlo allo stato di abbandono in cui stava precipitando. Sin da subito siamo intervenuti non solo con opere di pulizia, ma anche con la sistemazione di panchine, tavoli e cestini che hanno fatto sì che anche gruppi di genitori con i propri figli potessero sfruttare meglio l’area verde comunale. E sono stati proprio i bambini a scegliere i nuovi giochi dedicati a loro, installati per sostituire quelli ormai desueti e non a norma, e che hanno dato nuova vitalità e colore al parco», spiega Davide Passeri, consigliere comunale, delegato Sport e Tempo Libero: «Prima i bambini, dunque: ma ora è arrivato il momento di far vivere maggiormente il parco anche agli adulti, e non solo per fare una passeggiata e sedersi sulle panchine a rilassarsi, ma anche per potersi tenere in forma facendo della sana attività fisica. Ecco allora che l’area collinare disposta su più livelli a terrazze finora poco sfruttata è diventata zona ideale per posizionarvi attrezzature ginniche, creando una sorta di “percorso vita” con cinque attrezzi con i quali si può svolgere un’attività aerobica decisamente completa».

Gli attrezzi sono stati acquistati presso l’azienda veneta Skyfitness che ha realizzato parecchie aree attrezzate in tutta Italia e, dopo due mesi di attesa per via del blocco totale delle attività causa pandemia, la posa in opera è stata completata dalla B.T.Ristrutturazioni. Tutte le attrezzature, ben visibili dalla telecamera di sorveglianza, sono certificate secondo normativa Europea EN16630; costruite in acciaio zincato a caldo, smaltate e verniciate, con meccanismi protetti; sono garantite per utilizzo all’aperto e completamente Eco-Friendly.

«Nel percorso troviamo una stazione a più postazioni con barre di trazione e panca per addominali e uno “stepper” che simula la camminata in salita e gli scalini; un’ellittica, ossia un simulatore dello sci di fondo per allenare gambe e braccia; una “rower machine” o vogatore, simulatore di canottaggio per rinforzare anche spalle e schiena; infine una “rider machine” per l’allenamento degli arti inferiori, in particolare bicipiti e quadricipiti femorali», spiega Passeri.

«Ogni attrezzo infine è dotato di pannello informativo con illustrazione visiva e descrizione in più lingue, e con sistema integrato “QR-CODE” attraverso cui l’utente potrà scaricare agevolmente il tutorial dell’attrezzo in questione e trovare suggerimenti per un allenamento efficace. Un progetto quindi anche al passo con la tecnologia, come fortemente voluto dal Consigliere allo Sport Davide Passeri, che ha supervisionato l’intero progetto. Come per i giochi dei bambini, anche le attrezzature sportive saranno fruibili al termine delle restrizioni del decreto governativo per il contenimento del Covid-19. Ancora qualche settimana di pazienza quindi, e poi… tutti al parco per un sano allenamento all’area aperta!», conclude il consigliere.