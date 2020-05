Il PD e il taglio degli alberi nell’area feste: “Quando daranno spiegazioni?”

«Questa è la situazione dell’area feste dopo il drammatico taglio deciso dall’Amministrazione». Il Partito Democratico di Cardano al Campo torna all’attacco sulla questione degli alberi di via Carreggia, questione che ha tenuto banco in questi mesi insieme alle preoccupazioni per la diffusione del coronavirus.

Già sul finire di marzo il segretario comunale Massimiliano Zocchi si era lamentato di come l’intervento voluto dall’assessore Angelo Marano avesse «devastato l’area, colui che che della gestione del verde faceva il suo cavallo di battaglia e invece, messo alla prova del fuoco, ha fallito in modo clamoroso».

«Hanno piantato gli arbusti promessi – rincarano ora i dem – ma la situazione è ancor più straniante. Come e quando sarà ancora fruibile? Come e quando daranno spiegazioni e prospettive? Tutto ciò che è rimasto dell’area che tutti noi ricordavano sono le ceppaie degli alberi tagliati, e non sono state rimosse».

Il sindaco Maurizio Colombo aveva difeso il progetto sostenendo che «80 piante, tra carpini bianchi e querce, andranno a ricostituire la formazione forestale tipica dei nostri boschi», e che lo stato dell’area «era caratterizzato da una sorta di abbandono, in presenza di esemplari d’alberi datati e in alcuni casi deperiti e per tale motivo era molto frequente la caduta di rami secchi e conseguente danneggiamento di tetti ed apparecchi di illuminazione presenti».