“Pensiamo una rete ciclabile per Gallarate, partendo dai percorsi per le scuole”

Il Pd di Gallarate monta in sella, ancora una volta, per proporre nuovi percorsi ciclabili in città. Un primo, accurato sopralluogo è stato fatto domenica, l’obbettivo è arrivare a fare proposte per nuove ciclabili “leggere” da realizzare in tempi brevi.

«Crediamo che questo sia un momento in cui sia davvero possibile immaginare un diverso assetto della mobilità e del modo di condividere strade e spazi pubblici, con un occhio di riguardo per la mobilità dolce» dice Davide Ferrari, segretario dem.

«È un argomento che ci appassiona, non da tecnici ma da utenti della strada che conoscono bene le problematiche dell’uso della bicicletta in città» continua Ferrari, che come altri usa la bici tutti i giorni per varie esigenze. «In questo momento c’è una maggiore sensibilità da parte delle persone, crediamo sia necessario mettete i cittadini in condizione di muoversi in bicicletta o con i sistemi di micromobilità elettrica in piena sicurezza».

«Le recenti modifiche al Codice della Strada – inserite nel “Decreto rilancio”, ndr – consentono di immaginare soluzioni nuove per costituire una rete ciclabile che possa unire rioni e le scuole cittadine con vantaggi per tutti (come dimostrato da numerosissime esperienze in Italia e all’estero)! Meno traffico significa: maggiore qualità dell’aria; minori tempi di percorrenza per ogni categoria di utenti; popolazione più sana; vantaggi per il commercio di vicinato; spazi urbani più vivibili; minore usura delle strade. La situazione attuale, con un prevedibile crollo dell’uso del TP, sta spingendo molte città a dotarsi di una rete ciclabile d’emergenza, anche in realtà paragonabili alle nostre».

Il Pd cittadino cita ad esempio l’approccio «sensato visto a Busto Arsizio», città peraltro governata da una giunta di centrodestra. È un mezzo assist per cercare di superare contrapposizioni e resistenze che in passato hanno frenato ulteriori passi avanti nella direzione della ciclabilità a Gallarate (due precedenti proposte non avevano trovato una condivisione). L’idea di un nuovo investimento per la ciclabilità è stata sollecitata anche da Gallarate Pedala, locale associazione della Fiab, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.

«Crediamo sia importante agire subito in questo senso, con un occhio particolare alle scuole che come sappiamo sono forti attrattori di traffico e che rischiano di far collassare, a settembre, la viabilità cittadina. Ma non dobbiamo rinunciare ad una prospettiva più ampia che deve tenere presenti due obiettivi: realizzazione di una rete ciclabile cittadina integrata con quelle dei Comuni circostanti (lavoro a livello sovracomunale); 2. costante opera di promozione e incentivazione della mobilità dolce».

Il Pd sta lavorando per arrivare «a breve» ad una «base di lavoro, elaborata con altre forze politiche». Basata anche sule verifiche già avviate proprio a partire dai percorsi dalla stazione alle scuole, “studiati” già nel sopralluogo di domenica.