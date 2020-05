I piccoli cigni sul lungolago del Verbano

Sono grigi e non hanno le piume, ma sono così teneri da essere diventati in poco tempo le nuove star del Lago Maggiore.

Si tratta di due piccoli cigni, nati dalle ultime covate, che passeggiano sul lungolago senza essere mai persi di vista dalla loro mamma. Una vera e propria attrazione per coloro che passeggiano sulle rive del Verbano.

La raccomandazione però è sempre la stessa: non avvicinarsi agli animali e non dar loro cibo che possa farli stare male, come il pane ad esempio.