Pioggia battente, alberi caduti e interventi di soccorso

Pioggia intensa nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 maggio, con diversi interventi da parte dei vigili del fuoco sul territorio.

Diversi alberi sono caduti in giro per la provincia, dalla zona di Gallarate e Busto Arsizio a quella di Varese e alle valli sopra Luino, in particolare nel Nord: tutti i distaccamenti dei pompieri sono intervenuti durante la notte, con l’esclusione di quello di Saronno, dove il maltempo non ha causato particolari danni.

In serata vigili del fuoco e Soccorso Alpino sono stati impegnati anche in due distinti interventi di ricerca persone: sul Monte Lema, sopra Dumenza, sono stati tratti in salvo due escursionisti rimasti isolati in zona impervia, mentre una ricerca di presunte persone in difficoltà a Cuasso al Monte non ha avuto riscontro.

Le piogge sono cominciate nella tarda serata di domenica 10 maggio, accompagnate da sensibile calo delle temperature massime. Oggi, lunedì 11 maggio, le piogge continueranno, con attenuazione in serata, ancora con possibili temporali. Neve sulle Alpi oltre 2300 m, sulla bassa padana sono invece previste piogge più deboli e rare schiarite.

Martedì 12 maggio al mattino è prevista nuvolosità variabile e qualche schiarita soprattutto sulla pianura. Nel pomeriggio molto nuvoloso e qualche pioggia o temporale. Temperature massime in rialzo. Limite neve verso 2300 m.

Mercoledì 13 maggio molto nuvoloso con ancora alcune piogge o temporali sul Piemonte, Alpi e Prealpi. In pianura precipitazioni più rare e schiarite. Giovedì 14 maggio in parte soleggiato con nuvolosità variabile. Rare piogge o rovesci.