Poliziotti bickers, manutenzione offerta dalla Binda

Il patron della S.C. A. Binda, Renzo Oldani, ha voluto oggi omaggiare la Polizia di Stato di Varese, rappresentata dal Questore Vicario, Leopoldo Testa, nello spirito di solidarietà e condivisione di intenti, con accessori utili alla conduzione e manutenzione delle e-bike utilizzate in servizio, dalla scorsa estate, presso la Questura di Varese.

I poliziotti in e-bike, in dotazione all’U.P.G.S.P. (le Volanti), infatti, anche in questo periodo di emergenza hanno assicurato il rispetto dai DPCM e dalle ordinanze regionali e provinciali, soprattutto nei parchi cittadini e sulle ciclabili, portando a termine anche servizi di contrasto al crimine diffuso.