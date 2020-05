Porto Ceresio richiude le sue spiagge fino al 3 giugno. Il sindaco: “Sono furiosa”

Il sindaco Jenny Santi ha emanato oggi un’ordinanza per la chiusura delle tre spiagge di Porto Ceresio fino al prossimo 3 giugno.

Lo ha comunicato lei stessa con un videomessaggio su Facebook, in cui spiega di essere “furiosa” e perché si è presa questa decisione: «In questi giorni si è registrata frequentemente la presenza di frotte di giovani provenienti da fuori paese che hanno creato assembramento sulle spiagge e che non indossavano la mascherina. Inoltre, in modo maleducato, hanno disturbato i cittadini che in modo corretto occupavano le spiagge. Questo ha fatto sì che ci arrivasse una richiesta esplicita dei Carabinieri per la chiusura, perché sono le aree dove si è osservato il ripetersi di assembramenti. Mi dispiace molto, ma a causa di pochi ebeti anche persone educate e corrette non potranno godere della bellezza delle nostre spiagge sul Ceresio. Spero che questi fatti non accadano più».

Jenny Santi ha richiamato il decreto del presidente del Consiglio che parla apertamente di chiusura delle aree dove non è possibile prevenire gli assembramenti: «Nonostante lo sforzo della Polizia locale che continua da giorni a controllare il lungolago non abbiamo alternative. Ringrazio anche i cittadini che con le loro segnalazioni ci hanno permesso di identificare buona parte delle persone che sono responsabili dell’ordinanza della chiusura».