Ralph si è perso. Caccia aperta al pupazzo”influencer”

Manca da casa ormai da alcune ore Ralph, il roditore protagonista del profilo Instagram madoftoy. Ralph non è solo un pupazzetto e l”appello a ritrovarlo viene da Daniele Bonetti, creatore delle storie via Instragram: «È stato smarrito in zona Crenna (Gallarate, ndr). Non è un giocattolo ma un personaggio importante di una storia».

Ore di preoccupazione anche per Daisy, la sua fidanzata, già separata dal lungo lockdown.

Lo raccontiamo con un po’ di ironia paradossale, ma Daniele ci tiene davvero al suo personaggio, «nato da un gioco con mia nipote, proseguito anche ora che lei è diventata più grande». Un piccolo mondo giocoso e leggero: «bisogna saper sorridere e Ralph era un buon aiutante per far sorridere le persone», anche – appunto – durante questi mesi di lockdown in cui le storie hanno seguito un po’ quelle “dei grandi”

E adesso, come farà Daniele senza Ralph? «Per un po’ andrò avanti con alcune foto che avevo già preparato, penso per un paio di mesi circa, ci sono anche gli altri personaggi come Daisy, Spike e Al». Il dopo, dipende dall’esito delle ricerche avviate oggi: «Andrà avanti fino a che non perderò le speranze. Se non lo troverò gli farò il funerale, altrimenti la storia andrà avanti». Chi ritrovasse Ralph può telefonare 3496737293. Nel frattempo la vita di Ralph va avanti sul profilo Instagram @madoftoys.