Riaprono i parchi di Ternate

L’amministrazione di Ternate ha confermato la riapertura del parco Berrini e del parco in via Donizetti. Da lunedì 11 maggio è di nuovo possibile frequentare i due parchi comunali secondo questi orari: da lunedì a venerdì 6:00-21:00, il sabato e la domenica 8:00-20:00.

L’ingresso ai parchi è consentito solamente per svolgere attività motoria o sportiva con l’obbligo di indossare la mascherina e di mantenere una distanza di almeno un metro dalle persone. Resterà invece vietato l’accesso alle aree gioco per bambini. Allo stesso modo, almeno fino al 17 maggio non saranno permessi giochi e altre attività ludiche.

«In questo momento – commenta il sindaco di Ternate Lorenzo Baratelli – diventa più che mai fondamentale comportarsi seguendo i principi di responsabilità e buonsenso che hanno finora permesso al nostro paese di mantenere sotto controllo il contagio».