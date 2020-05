Riaprono i valichi ma continuano le code dei frontalieri

(nella foto, la coda di questa mattina a Porto Ceresio) – Nonostante la riapertura dei valichi di Porto Ceresio, Cremenaga e Clivio, questa mattina per i frontalieri varesini (ma anche comaschi) si è ripresentato il problema delle code e delle marce a passo d’uomo per raggiungere i valichi doganali, sia nei due valichi principali, che non hanno mai chiuso (Lavena Ponte Tresa e Gaggiolo) sia in quelli minori, importante “valovola di sfogo” per il traffico dei lavoratori che ogni giorno si recano in Ticino.

L’aumento del volume di traffico, legato alla riapertura di diverse attività nel cantone, ha praticamente annullato il vantaggio della riapertura dei tre valichi e le code non sono mancate nemmeno questa mattina. Numerose le testimonianze e le rimostranze sui gruppi Facebook dei frontalieri, che segnalano code giù a partire dalle prime ore del mattino a Gaggiolo e Lavena Ponte Tresa, ma anche a Porto Ceresio. Situazione non diversa nell’area comasca, con lunghe file in attesa di varcare il confine a Como Brogeda e Orio Valsolda, e nella zona del Verbano, sia sulla sponda lombarda che su quella piemontese.

Oltre ai problemi sempre presenti, con moltissime auto concentrate in poche ore di punta al mattino in entrata e alla sera in uscita, si uniscono i controlli dei permessi di lavoro, ancora piuttosto serrati, ma anche il permanere della chiusura di altri valichi minori.

A creare malumore è però anche il fatto che le tre dogane varesine che hanno riaperto questa mattina hanno orari contingentati e diversi fra loro che non soddisfano le esigenze di tutti i lavoratori, in particolare di quanti, facendo turni che iniziano molto presto al mattino, non possono usufruire dell’aternatva dei valichi minori.

Ricordiamo che da oggi il valico di Porto Ceresio-Brusino è aperto dalle 5 alle 9 e dalle 16 alle 20. Quello di Clivio-Ligornetto apre dalle 6 alle 10 e dalle 16 alle 19,30, mentre quello di Cremenaga-Ponte Cremenaga è aperto dalle 6 alle 10 e dalle 16 alle 19.

Altre riapertura potrebbero avvenire a partire da settimana prossima, come annunciato dalle autorità della Confederazione, ma a decidere saranno l’Ufficio federale delle dogane e le autorità cantonali.