Ritorna al day hospital oncologico il robottino IVO

Ivo, robottino costruito per aiutare i bambini che, per ragioni di salute, non possono frequentare la scuola, è ritornato al Day Center onco-ematologico pediatrico Giacomo Ascoli, al quinto piano dell’Ospedale del Ponte.

Concesso in comodato al reparto di malattie infettive dell’ospedale di Circolo per permettere agli operatori di lavorare in sicurezza permettendo videochiamate tra il personale e i pazienti, finita l’emergenza è stato riportato al quinto piano per proseguire nella sua funzione di supporto ai bambini affetti da patologie onco-ematologiche e le loro famiglie con le consulenze degli psicologi, dietologi e professionisti specializzati.

«La tecnologia ci viene in aiuto – commenta Massimo Agosti, direttore del Dipartimento materno infantile di Asst Sette Laghi, – ci consente di continuare ad erogare in modo quasi completo la totalità delle cure di pazienti così complessi e delicati, come i pazienti oncoematologici pediatrici, che hanno bisogno non solo di cure mediche e infermieristiche ma di attenzioni che vanno a curare l’integrità psicofisica».

«Ivo ci consente di mantenere una finestra aperta in tempo reale sui nostri pazienti e sulle loro famiglie – spiega la psicoterapeuta Maria Cristina Morresi – Ci offre la possibilità di rilevare bisogni psicologici ed emotivi ed intervenire nell’immediato guardandoli negli occhi, accorciando la distanza fisica che in questo periodo ci sta dividendo».